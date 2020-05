„Cieszymy się, że wreszcie wszystko się zaczyna. Ten obóz będzie dla nas wstępem do powrotu do normalnego życia. Mamy dwa miesiące na przygotowanie się do pierwszych wyścigów, więc takie zgrupowanie jest idealne i wszyscy są bardzo zmotywowani” – oświadczył dyrektor sportowy Ralph Denk.

W komunikacie Bory podkreślono, że podczas obozu mają być ściśle przestrzegane przepisy sanitarne, a kolarze dla bezpieczeństwa zostaną podzieleni na mniejsze grupy i będą trenować zarówno w dolinie Oetztal, jak i na wysokości powyżej 2000 m n.p.m.

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa sezon kolarski zostanie wznowiony w lipcu, a na początku sierpnia odbędą się pierwsze wyścigi cyklu World Tour – klasyk Strade Bianche (1 sierpnia) oraz Tour de Pologne (5-9 sierpnia).