Kolega klubowy Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium regularnie wypoczywa na Riwierze Makarskiej. Jak piszą chorwackie media, tak jest i tego lata. Świetny bramkarz przebywa na południu tego bałkańskiego kraju, był widziany m.in. w Omisu (25 km od Splitu). Podczas rowerowej przejażdżki zawitał do jednej z kawiarenek, gdzie zapłacił za napoje dla wszystkich gości.

Reklama

Neuer już dawno polubił Chorwację m.in. dzięki pochodzącemu z tego państwa trenerowi bramkarzy Toniemu Topaloviciowi. To on również poznał reprezentanta Niemiec z chorwackim waterpolistą, złotym medalistą IO 2012 i medalistą MŚ Dobudem. Doszło nawet do pojedynku w piłce wodnej – role były oczywiste, rzucał Chorwat, a bronił Neuer. Końcowy wynik nie jest znany, ale jak twierdzą dziennikarze, Dobud był zadowolony ze swojej formy.

„To była niecodzienna rywalizacja, z jednej strony jeden z najlepszych piłkarzy wodnych na świecie, grający w znakomitym włoskim zespole Pro Recco Dobus, a z drugiej jeden z najlepszych bramkarzy piłkarskich globu Neuer” – podkreśliły media w Chorwacji.

W prezencie Neuer otrzymał czepek do piłki wodnej, a na nim logo Bayernu.

„Wiedziałem, że to znakomity bramkarz w piłce nożnej, ale nie spodziewałem się, iż będzie tak dobry w piłce wodnej” – ocenił Dobud.

Neuer zna trochę język chorwacki, a uczył się go już od Ivana Rakitica, kiedy razem grali w Schalke 04 Gelsenkirchen. Lubi też chorwackie piosenki.