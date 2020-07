Pochodzący z Chin Wang Eugene występował w igrzyskach w Londynie w 2012 roku oraz w Rio de Janeiro w 2016. Kanadyjski paszport otrzymał zaledwie kilka tygodni przed brytyjskim turniejem olimpijskim. W barwach reprezentacji spod znaku Klonowego Liścia zdobywał medale w igrzyskach panamerykańskich w 2015 i 2019 roku, m.in. złoto w mikście oraz dwa brązowe w singlu. Najwyżej w rankingu światowym był 58.

Reklama

Być może Wang nie będzie ostatnim naszym wzmocnieniem przed sezonem 2020/2021 – zapowiedział prezes i trener-menedżer bydgoszczan Zbigniew Leszczyński.

Wcześniej do Lotto Zooleszcz Gwiazdy dołączył Koreańczyk Kang Dongsoo. Wraca do bydgoskiej drużyny po rocznej przerwie. Jest obrońcą, podobnie jak Mateusz Ufnal, co może stanowić znaczący atut. Kilka sezonów temu Kang Dongsoo miał okazję występować w grze podwójnej z Chińczykiem Fan Zhendongiem, obecnie jedną z największych gwiazd tenisa stołowego.

Ofensywnie grający, atakujący obiema stronami rakietki 34-letni Wang Eugene występował już w Polsce - w Morlinach Ostróda. Grał też m.in. we Francji i w Chorwacji, a trenował w niemieckim Saarbruecken.

W sezonie 2017/2018 odniósł wiele cennych zwycięstw dla drużyny trenera Tomasza Krzeszewskiego, pokonując np. Chorwata Tomislava Pucara, Anglika Paula Drinkhalla, Marka Badowskiego, Wanga Zeng Yi, Patryka Chojnowskiego, Japończyka Kentę Matsudairę czy Chińczyków Cai Weia i Han Chuanxi.

W nowym sezonie superligi w składzie Lotto Zooleszcz Gwiazda, oprócz Wang Eugene, Kang Dongsoo i Ufnala, będą również grali: mający za sobą znakomity pierwszy sezon w Polsce Japończyk Asuka Machi (były mistrz świata juniorów w deblu) oraz Rosjanin Wiaczesław Burow, Artur Grela i Patryk Jendrzejewski.

W pierwszej kolejce bydgoszczanie zagrają z Fibrain AZS Politechniką Rzeszów 4 września u siebie, a w drugiej z AZS AWFiS Balta Gdańsk 6 września na wyjeździe.