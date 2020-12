Rumunki przed dwoma laty we Francji otarły się o medal ME. Spore sukcesy zaliczyły, ale bardzo dawno - najlepiej spisywały przed około 60 laty. Po złoto MŚ sięgnęły w 1956, 1960 i 1962 roku, drugie miejsce zajęły w 1973 i 2005 roku, a trzecie w 2015 (w meczu o brąz wygrały z Polkami 31:22). W ME podium zaliczyły tylko raz - były trzecie w 2010 roku.

Zwycięzca drugiego sobotniego meczu w Kolding Niemcy - Norwegia (godz. 18.15) zapewni sobie awans do drugiej rundy czempionatu, w której zagrają po trzy najlepsze ekipy z każdej z czterech grup.

Z Niemkami Polki zmierzą się w poniedziałek o 18.15.

Tytułu broni Francja, która w poprzednich mistrzostwach, przez nią zorganizowanych, w meczu o złoto pokonała w Paryżu Rosję 24:21. W spotkaniu o brąz Holandia wygrała z Rumunią 24:20. Polska zajęła 14. miejsce.