Norwegia rozgromiła w Kolding Niemcy 42:23 (22:14) w meczu grupy D turnieju finałowego mistrzostw Europy piłkarek ręcznych w Danii. Skandynawki, które w czwartek wygrały z Polską 35:22 zapewniły sobie awans do drugiej rundy. Był to setny mecz Norweżek w ME.

Siedmiokrotne mistrzynie kontynentu od początku zaatakowały z pasją i nie pozostawiły wątpliwości, która z drużyn będzie jednym z głównych kandydatów do zdobycia złotego medalu. Świetny mecz rozegrała Nora Mork, która zdobyła 12 bramek. Reklama Po wysokiej wygranej z ekipą biało-czerwonych, z którą jednak przynajmniej w pierwszej połowie miały pewne problemy, w tym przypadku Skandynawki od początku narzuciły swoje warunki rywalizacji i nie pozostawiły cienia wątpliwości kto jest lepszy. ME piłkarek ręcznych: Polki roztrwoniły przewagę. Porażka na własne życzenie Zobacz również Polki zmierzą się z Niemkami w ostatniej serii spotkań grupy D w poniedziałek o 18.15. Aby awansować do drugiej rundy, bez względu na wynik kończącego rywalizację meczu Rumunia - Norwegia, muszą wygrać przynajmniej różnicą czterech bramek. Niemcy - Norwegia 23:42 (14:22)

Najwięcej bramek: dla Niemiec - Emily Bolk i Xenia Smits - po 4, Julia Maidhof 3; dla Norwegii - Nora Mork 12, Camilla Herrem 7, Henny Reistad, Stine Oftedal, Kari Dale - po 4.