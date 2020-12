Drugi piątkowy półfinał był bardziej wyrównany od pierwszego. Od 9. minuty, kiedy był remis 3:3, zaczęła się zaznaczać lekka przewaga, momentami urastająca do czterech trafień, Dunek. W ekipie norweskiej dwoiła się i troiła najskuteczniejsza w tym turnieju Nora Mork, która tylko przed przerwą zdobyła cztery gole.

Norweżki, które uchodzą za faworyta ME i pewnie kroczyły od zwycięstwa do zwycięstwa, potrzebowały niecałych sześciu minut od rozpoczęcia drugiej połowy na odrobienie strat i doprowadziły do wyrównania 14:14.

Wynik oscylował wokół remisu do 49. minuty (21:21). Od tego momentu zbyt nerwowo grające Dunki popełniły za wiele błędów. W ciągu następnych ośmiu minut pozwoliły ekipie gości strzelić sześć bramek, na które odpowiedziały tylko jedną. Decydujący okazał się zwłaszcza okres między 52. a 57. minutą, kiedy zespół gości zdobył cztery bramki z rzędu i prowadził 27:22.

Najwięcej bramek: dla Norwegii zdobyły Nora Mork 6, Kari Dale i Stine Oftedal - po cztery; dla Danii - Mia Rej Bidstrup 7.

W pierwszym piątkowym półfinale Francja pokonała Chorwację 30:19 (15:5). O wyniku zadecydowała katastrofalna postawa Chorwatek w pierwszej połowie. Jeszcze w ósmej minucie prowadziły 3:2, ale potem w ciągu dziesięciu minut straciły dziewięć goli z rzędu. Przez ponad 22 minuty przed przerwą zespół z Bałkanów zdołał zaliczyć zaledwie dwa trafienia.

Najwięcej bramek dla "Trójkolorowych" uzyskały Grace Zaadi Deuna, Kalidiatou Niagate, Estelle Nze Minko i Alexandra Lacrabere - po cztery, a dla Chorwacji - Dora Krsnik, Katarina Jezic i Valentina Blazevic - po trzy.

W meczu o piąte miejsce Rosja pokonała Holandię 33:27 (18:13). Oba zespoły na poprzednich ME przed dwoma laty we Francji stały na podium: Rosjanki na drugim stopniu, Holenderki na trzecim.

Polki odpadły w pierwszej fazie turnieju i zostały sklasyfikowane na 14. miejscu.

Wyniki piątkowych spotkań i terminarz gier w niedzielę: mecz o 5. miejsce Rosja - Holandia 33:27 (18:13) półfinały Francja - Chorwacja 30:19 (15:5) Norwegia - Dania 27:24 (10:13) miedziela mecz o 3. miejsce 15.30 - Chorwacja - Dania finał 18.00 - Francja - Norwegia