Jak podaje Związek Piłki Ręcznej w Polsce, po turnieju w Jastrzębiu-Zdroju selekcjoner Patryk Rombel ograniczył skład kadry. Do domu wrócili rozgrywający Maciej Zarzycki i Szymon Działakiewicz, skrzydłowi Piotr Jarosiewicz i Dawid Fedeńczak oraz obrotowi Jan Klimków i Mateusz Piechowski. W ich miejsce dołączyła czwórka zawodników z zagranicznych klubów.

W środę, zaraz po przyjeździe do Płocka, kadrowicze zostali przebadani testami PCR na obecność koronawirusa w organizmie. Wszystkie wyniki okazały się negatywne. W czwartek jako ostatni do zespołu dołączył Kamil Syprzak, który uczestniczył wraz ze swoim klubem Paris Saint-Germain w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. W meczu o trzecie miejsce ekipa francuska pokonała węgierski Telekom Veszprem 31:26 (14:11).

Oprócz Syprzaka w niedawnym turnieju w Jastrzębiu-Zdroju nie mogła zagrać trójka zawodników Bundesligi: Maciej Majdziński, Maciej Gebala i Piotr Chrapkowski. Pozostali kadrowicze, łącznie z tą trójką, zaliczyli trening w Orlen Arenie. Po południu wybrani zawodnicy mieli w planach siłownię.

Zaraz po Nowym Roku reprezentantów Polski czeka sesja zdjęciowa. Wylot do Turcji nastąpi 4 stycznia. 6 stycznia zagrają w Eskisehir pod Stambułem w pierwszym spotkaniu eliminacji ME 2022 z Turcją, a trzy dni później w Płocku (godz. 20) dojdzie do rewanżu. Stawkę w grupie uzupełniają Słoweńcy i Holendrzy.

Następnie biało-czerwonych czekają kolejne trzy dni treningów w Płocku i wylot 13 stycznia czarterem na MŚ do Egiptu, gdzie 15, 17 i 19 stycznia zagrają kolejno z Tunezją, Hiszpanią i Brazylią. W tym czasie będą mieli jeszcze kilka testów na koronawirusa, więc wszyscy rezerwowi cały czas muszą być w gotowości.

W trakcie mundialu do meczowego protokołu będzie można wpisać tradycyjnie szesnaście nazwisk. Każdy zespół będzie mógł wykorzystać w czasie imprezy pięć zmian, nie licząc przypadków zakażenia koronawirusem.

Najstarszym zawodnikiem kadry, a jednocześnie jej kapitanem jest Przemysław Krajewski. Lewoskrzydłowy 20 stycznia będzie obchodził 34. urodziny. W reprezentacji debiutował 31 października 2012 roku w Płocku występem przeciw Holandii (był to też selekcjonerski debiut Michaela Bieglera). W kadrze zaliczył 129 meczów, zdobył 296 goli. Ma za sobą siedem wielkich turniejów.

Podobne zdobycze bramkowe mają ponadto Syprzak (270), Michał Daszek (260) i Arkadiusz Moryto (242). Pod względem liczby występów w narodowym zespole przoduje Syprzak (140), któremu nieznacznie ustępuje bramkarz Piotr Wyszomirski (136).

Najmłodszym zawodnikiem w "20" Rombla jest rozgrywający Michał Olejniczak, który 31 stycznia będzie obchodził 20. urodziny. Wychowanek UKŚ Miś Gorzów Wlkp. w reprezentacji debiutował 12 grudnia 2018, w spotkaniu przeciw Niemcom. W 17 meczach rzucił 16 bramek.

Biało-czerwoni rok 2020 zakończyli serią trzech zwycięstw, m.in. w Jastrzębiu-Zdroju pokonali Algierię 24:21 oraz Rosję 25:23.

Najwięcej kadrowiczów – pięciu – wywodzi się z drużyny mistrza Polski, Łomży Vive Kielce.

Reprezentacja Polski na MŚ w Egipcie (13-31 stycznia):

Bramkarze: Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Mateusz Kornecki (Łomża Vive Kielce), Piotr Wyszomirski (Grundfos Tatabanya, Węgry);

Rozgrywający: Tomasz Gębala, Szymon Sićko, Michał Olejniczak (wszyscy Vive), Kacper Adamski, Maciej Pilitowski (obaj Energa Kalisz), Arkadiusz Ossowski (MMTS Kwidzyn), Rafał Przybylski (Azoty Puławy), Maciej Majdziński (Bergischer HC, Niemcy), Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg, Niemcy);

Skrzydłowi: Jan Czuwara (Górnik Zabrze), Przemysław Krajewski, Michał Daszek (obaj Wisła), Arkadiusz Moryto (Vive);

Obrotowi: Dawid Dawydzik (Azoty), Patryk Walczak (Vardar Skopje, Macedonia Płn.), Maciej Gębala (DHfK Lipsk, Niemcy), Kamil Syprzak (Paris Saint-Germain, Francja).