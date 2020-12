Biało-czerwonych czeka tam towarzyski turniej z udziałem Algierii i Rosji, a później przeniosą się do Płocka, gdzie pozostaną do 3 stycznia. Dzień później polecą do Eskisehiru, gdzie 6 stycznia rozegrają mecz eliminacji mistrzostw Europy 2022 z Turcją.

Dzień po tym spotkaniu wrócą do Płocka, by 9 stycznia ponownie zmierzyć się z Turcją. W tym mieście pozostaną do 12 stycznia, a następnie udadzą się do Kairu.

Rywalami Polski w grupie B mistrzostw świata będą Tunezja, Hiszpania i Brazylia.

Kadra Polski na mecze eliminacji ME oraz mistrzostwa świata:

Kacper Adamski, Maciej Pilitowski (obaj Energa MKS Kalisz), Piotr Chrapkowski (S.C. Magdeburg, Niemcy), Jan Czuwara (Górnik Zabrze), Michał Daszek, Przemysław Krajewski, Adam Morawski (wszyscy Orlen Wisła Płock), Dawid Dawydzik, Piotr Jarosiewicz, Rafał Przybylski (wszyscy Azoty Puławy), Szymon Działakiewicz, Jan Klimków, Maciej Zarzycki (wszyscy Gwardia Opole), Dawid Fedeńczak (Sandra Spa Pogoń Szczecin), Maciej Gębala (SC DHfK Lipsk, Niemcy), Tomasz Gębala, Mateusz Kornecki, Arkadiusz Moryto, Michał Olejniczak, Szymon Sićko (wszyscy Łomża Vive Kielce), Maciej Majdziński (Bergischer HC, Niemcy), Arkadiusz Ossowski (MMTS Kwidzyn), Mateusz Piechowski (Ademar Leon, Hiszpania), Kamil Syprzak (Paris Saint-Germain, Francja), Patryk Walczak (RK Vardar Skopje, Macedonia Płn.), Piotr Wyszomirski (Grundfos Tatabanya KC, Węgry)

Rezerwowi:

Kamil Adamczyk (Torus Wybrzeże Gdańsk), Krystian Bondzior, Adrian Kondratiuk (obaj Górnik Zabrze), Mikołaj Czapliński (Orlen Wisła Płock), Michał Potoczny, Damian Przytuła (obaj MMTS Kwidzyn), Łukasz Zakreta (Energa MKS Kalisz), Mateusz Zembrzycki (Azoty Puławy), Miłosz Wałach (Łomża Vive Kielce).(PAP)