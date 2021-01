W głosowaniu uczestniczyły 43 narodowe kluby zrzeszające dziennikarzy prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych i fotoreporterów tej największej sekcji kontynentalnej Światowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej AIPS Europe, powstałej w 1977 roku. To szósty przypadek w sięgającej 1983 roku historii tego prestiżowego plebiscytu, aby wygrali go reprezentanci jednego kraju i pierwszy kiedy triumfatorami są Polacy. Serdecznie gratuluję sportowcom i dziennikarzom z Polski, że to ich pupile wyprzedzili innych równie słynnych rywali w wyścigu do pierwszego miejsca” – powiedział PAP prezydent AIPS Europe Maltańczyk Charles Camenzuli.

Reklama

Lewandowski zdystansował mistrza świata Formuły 1 Brytyjczyka Lewisa Hamiltona oraz ubiegłorocznego triumfatora plebiscytu hiszpańskiego tenisistę Rafaela Nadala. Drugie miejsce za Świątek przypadło włoskiej alpejce Federice Brignone, a trzecie grającej w piłkarskiej reprezentacji kraju i Arsenal WFC Holenderce Vivianne Miedemie.Plebiscyt mężczyzn nosi od 2003 roku imię byłego prezydenta UEPS Brytyjczyka Franka Taylora, natomiast kobiet - zasłużonego działacza tej organizacji Słoweńca Evgena Berganta.

Oto triumfatorzy plebiscytów

Triumfatorzy plebiscytów AIPS Europe: Mężczyźni - Frank Taylor Trophy2020 Robert Lewandowski (Polska/piłka nożna) 2019 Rafael Nadal (Hiszpania/tenis) 2018 Luka Modric (Chorwacja/piłka nożna) 2017 Cristiano Ronaldo (Portugalia/piłka nożna) 2016 Ronaldo 2015 Novak Djokovic (Serbia/tenis) 2014 Manuel Neuer (Niemcy/piłka nożna) 2013 Mo Farah (W. Brytania/lekkoatletyka) 2012 Djokovic 2011 Djokovic 2010 Sebastian Vettel (Niemcy/Formula 1) 2009 Roger Federer (Szwajcaria/tenis 2008 Nadal 2007 Federer 2006 Federer 2005 Federer 2004 Federer 2003 Michael Schumacher (Niemcy/ Formuła 1) 2002 Schumacher 2001 Schumacher 2000 Pieter van Hoogenband (Holandia/pływanie) 1999 Tomas Dvorak (Czechy/lekkoatletyka) 1998 Bjoern Daehlie (Norwegia/biegi narciarskie) 1997 Wilson Kipketer (Dania/lekkoatletyka) 1996 Aleksander Popow (Rosja/pływanie) 1995 Jonathan Edwards (W. Brytania/lekkoatletyka) 1994 Schumacher 1993 Linford Christie (W. Brytania/lekkoatletyka) 1992 Witalij Szczerbo (Wspólnota Niepodległych Państw/gimnastyka sportowa) 1991 Siergiej Bubka (ZSRR/lekkoatletyka) 1990 Lothar Matthaeus (Niemcy/piłka nożna) 1989 Boris Becker (Niemcy/tenis) 1988 Bubka 1987 Stephen Roche (Irlandia/kolarstwo) 1986 Becker 1985 Bubka 1984 Michel Platini (Francja/piłka nożna) 1983 Michael Gross (Niemcy/pływanie) Kobiety - Evgen Bergant Trophy 2020 Iga Świątek (Polska/tenuis) 2019 Katinka Hosszu (Węgry/pływanie) 2018 Ester Ledecka (Czechy/narciarstwo alpejskie, snowboard) 2017 Hosszu 2016 Hosszu 2015 Dafne Schippers (Holandia/lekkoatletyka) 2014 Daria Domraczewa (Białoruś/biathlon) 2013 Jelena Isinbajewa (Rosja/lekkoatletyka) 2012 Jessica Ennis (W. Brytania/lekkoatletyka) 2011 Federica Pellegrini (Włochy/pływanie) 2010 Blanka Vlasic (Chorwacja/lekkoatletyka) 2009 Vlasic 2008 Isinbajewa 2007 Justine Henin (Belgia/tenis) 2006 Henin-Hardenne 2005 Isinbajew 2004 Kelly Holmes (W. Brytania/lekkoatletyka) 2003 Henin-Hardenne 2002 Henin-Hardenne 2001 Swietłana Chorkina (Rosja/gimnastyka sportowa) 2000 Inge de Bruijn (Holandia/pływanie) 1999 Gabriela Szabo (Rumunia/lekkoatletyka) 1998 Larysa Łazutina (Rosja/biegi narciarskie) 1997 Martina Hingis (Szwajcaria/tenis) 1996 Swietłana Mastierkowa (Rosja/lekkoatletyka) 1995 Steffi Graf (Niemcy/tenis) 1994 Manuela Di Centa (Włochy/biegi narciarskie) 1993 Franziska van Almsick (Niemcy/pływanie) 1992 Krisztina Egerszegi (Węgry/pływanie) 1991 Monica Seles (Jugosławia/ tenis 1990 Katrin Krabbe (Niemcy/lekkoatletyka) 1989 Graf 1988 Kristin Otto (NRD/pływanie) 1987 Graf 1986 Heike Drechsler (NRD/lekkoatletyka) 1985 Marita Koch (NRD/lekkoatletyka) 1984 Marja-Liisa Kirvesniemi (Finlandia/biegi narciarskie) 1983 Jarmila Kratochvilova (Czechosłowacja/lekkoatletyka)

(PAP)

jej/ cegl/