"Tom Dumoulin opuścił obóz treningowy zespołu Jumbo-Visma, aby zastanowić się w domu nad swoją kolarską przyszłością. Holender na razie nie będzie uczestniczyć w wyścigach" - poinformowała jego grupa.

Inny komunikat przekazała dwa dni wcześniej, przedstawiając plan startów zawodnika i zapewniając, że "entuzjastycznie" podchodzi on do wiosennych klasyków we Flandrii.

30-letni Dumoulin zwyciężył w Giro d'Italia w 2017 roku, a w następnym zajął drugie miejsce w Tour de France. W ubiegłorocznej "Wielkiej Pętli" pomagał Słoweńcowi Primozowi Roglicowi, który stracił żółtą koszulkę lidera na dzień przed zakończeniem wyścigu w Paryżu.

Holender ma na koncie również wygrane etapy we wszystkich wielkich tourach, a także tytuł mistrza świata w jeździe indywidualnej na czas w Bergen (2017).