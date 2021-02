W połowie marca zaplanowano pierwsze jazdy na torze we Włoszech, a później rozegranie kilku sparingów.

W sobotę przylatujemy do Alicante i w górzystym terenie w Hiszpanii pracować będziemy nad kondycją, przede wszystkim jeżdżąc na rowerach. Tam są ku temu świetne warunki, z których korzystają m.in. profesjonalne grupy kolarskie. Przewidujemy pokonywanie ok. stu kilometrów każdego dnia, a wspólnie spędzany czas sprzyjać też powinien integracji zespołu i lepszemu poznaniu się z nowymi zawodnikami - mówi wiceprezes klubu Piotr Więckowski.

Kolejnym etapem przygotowań będzie pobyt we Włoszech, gdzie na trzy dni od 11 do 14 marca zarezerwowany jest już tor w Terenzano, gdzie żużlowcy rozpoczną jazdy, bo wcześniej w Polsce raczej takich możliwości jeszcze nie będzie. W drugiej połowie marca, o ile pogoda na to pozwoli lublinianie zaplanowali mecze kontrolne, wstępnie uzgadniając terminy z gdańskim Zdunek Wybrzeżem oraz ROW Rybnik i Unią Tarnów.

Pierwszy mecz ekstraligi Motor ma rozegrać na swoim torze w Lublinie w sobotę 3 kwietnia z Eltrox Włókniarzem Częstochowa.

Zespół tworzą: jeżdżący w nim w roku ubiegłym Jarosław Hampel, Duńczyk Mikkel Michelsen, Rosjanin Grigorij Łaguta i junior Wiktor Lampart oraz nowi - Dominik Kubera, Krzysztof Buczkowski, a także junior Mateusz Cierniak i mający pełnić rolę rezerwowego 20-letni Rosjanin Mark Karion.