"Dopuszczamy także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy" - zaznaczono w komunikacie ministerstwa zdrowia.

Reklama

Nadal działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. "Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria. Od 19 kwietnia dopuszczamy możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Zgadzamy się również na uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – limit do 25 osób" - przekazano.