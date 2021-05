We wtorek rano wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński gościł w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie.

COS to instytucja wiodąca, bez której nie można by przygotowywać się do najważniejszych imprez sportowych na świecie i cieszę się, że od wielu lat z nową intensywnością podejmujemy nowe inwestycje i wyzwania. Te nasze ośrodki wyglądają wspaniale. Wszędzie mamy nowe inwestycje, nowe internaty, jest kilka wyznaczonych kolejnych - powiedział Gliński.

Kolejne inwestycje w Cetniewie

Dodał, że w Cetniewie są wyznaczone kolejne inwestycje, takie jak wymiana oświetlenia na stadionie oraz specjalna ścieżka dla bobsleistów czy remont pensjonatu "Rybitwa". Według Glińskiego, prace idą bardzo dobrze.

Wicepremier wspominał, że w planach jest również kryty tor lodowy w Zakopanem, remontu wymaga także stadion lekkoatletyczny w Spale.

Podkreślił, że szczególnie zależy mu na rozwoju COS-ów.

Ostatnio rozmawialiśmy z naszymi olimpijczykami, aktualnymi i przyszłymi, bo zbliżają się igrzyska, i oni mówili, że nasze ośrodki sportowe są ich drugim domem i mają tam komfort pracy. Większość z nas uprawiała kiedyś sport i ja obserwuję wielką przepaść między latami 70., kiedy miałem okazję bywać w COS-ach, a tym co jest teraz. Jeśli chodzi o komfort, a także i dostępność sprzętu najwyższej jakości. Nic tylko pracować - tłumaczył Gliński.

Wicepremier oglądał też nowe internaty dla sportowców, które powstają przy stadionie lekkoatletycznym w Cetniewie.

Odwiedziny w COS-OPO Cetniewo to część jego wtorkowej wizyty na Pomorzu. Minister będzie też gościł w placówkach kulturalnych: w Hallerówce - Oddziale Muzeum Ziemi Puckiej, w Muzeum Piaśnickim w Wejherowie, a po południu weźmie udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie.