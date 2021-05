"Ze względu na COVID-19 nie podróżuj do Japonii" - napisano w opublikowanym w poniedziałek komunikacie Departamentu Stanu USA. W ten sposób zalecenia dotyczące podróży do Tokio, gdzie mają się odbyć igrzyska olimpijskie podniesiono do maksymalnego poziomu ostrzegawczego.

Departament Stanu od kilku tygodni aktualizuje ostrzeżenia dotyczące podróży do Japonii, aby były kompatybilne z zaleceniami wydawanymi przez Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC). Na dwa miesiące przed rozpoczęciem igrzysk w Tokio (23 lipca - 8 sierpnia), to ostrzeżenie ma szczególne znaczenie. Tym bardziej, że w kilku japońskich prefekturach nadal obowiązuje stan wyjątkowy związany z rozwojem pandemii COVID-19 i walką z jej czwartą falą. Komunikat Departamentu Stanu nie ocenia stanu zagrożenia epidemicznego w Japonii, nie ma także mieć wpływu na decyzję o starcie sportowców USA. Waszyngton stwierdza tylko "bardzo wysoki poziom zagrożenia w Japonii, co może mieć wpływ na wyjazdy". Strona internetowa ambasady Stanów Zjednoczonych w Japonii precyzuje jednak, że "aktualnie możliwości wjazdu Amerykanina do Japonii są bardzo ograniczone". "Podróżowanie w celach turystycznych lub z innych krótkoterminowych powodów jest niedozwolone i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie. Ruch bezwizowy jest zawieszony" - napisano na oficjalnej stronie ambasady.