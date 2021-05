Etap rozstrzygnął się na dziewięciokilometrowym podjeździe do mety. Yates zaatakował w połowie wspinaczki i wyprzedził o 11 sekund Portugalczyka Joao Almeidę (Deceuninck-Quick Step) oraz o 28 sekund Bernala. Cztery sekundy po Kolumbijczyku finiszował Włoch Damiano Caruso (Bahrain Victorious).

W klasyfikacji generalnej Bernal powiększył przewagę nad Caruso do 2.29. Z kolei Yates zmniejszył stratę do lidera do 2.49. Wiele wskazuje na to, że ta trójka stanie w niedzielę na podium wyścigu w Mediolanie.