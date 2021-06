Benfeito, która wywalczyła brąz w Londynie (2012) oraz dwa takie krążki w Rio de Janeiro (2016) - indywidualnie i w skokach synchronicznych z 10-metrowej wieży, straciła je podczas styczniowego pożaru domu w Mirabel w prowincji Quebec. Olimpijka straciła w żywiole cały dorobek życia i majątek.

Teraz dzięki MKOl i staraniom Kanadyjskiego Komitetu Olimpijskiego otrzymała repliki medali.

Dla zwykłych ludzi medale mają inne znaczenie, ale dla nas, sportowców, są "wszystkim". To lata naszej ciężkiej pracy. Dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie, działaczom, rodzinie. Zrobię wszystko, by z igrzysk w Tokio przywieźć dwa kolejne medale, abyśmy wszyscy mieli powód do radości i celebrowania - powiedziała telewizji CTV News Benfeito.

Kanadyjka mająca portugalskie korzenie ma już kwalifikację olimpijską. Igrzyska w Tokio będą jej czwartymi w karierze. Benfeito została też już zaszczepiona, tak jak inni olimpijczycy Kanady i czeka z niecierpliwością na rozpoczęcie zmagań w Tokio. Trenuję najmocniej jak mogę i wierzę, że igrzyska odbędą się w tym roku - dodała.