Coming out polskiej olimpijki

W poście na instagramie Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza możemy przeczytać: Miłość łączy osoby wszelkich sfer, zainteresowań, pasji - dzisiaj dzielimy się z Wami ważnym przekazem od Aleksandry Jarmolińskiej, reprezentantki Polski w skeecie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio!". Do wpisu dołączono nagranie z olimpijką, która wyznaje: "Występuję z Miłością, bo niedługo się żenię. Kocham moją przyszłą żonę i prywatnie, i oficjalnie – w domu, w pracy, na zawodach, podczas olimpiady i igrzysk olimpijskich. Reprezentuję Polskę i chcę mieć w niej równe prawa, w tym prawo do uznania mojego małżeństwa, prawo do bezpiecznego życia rodzinnego, po prostu do równości."

"Chcę móc startować w biało-czerwonych barwach ze świadomością, że mój kraj traktuje mnie z należytą mi godnością. Wspieram równość małżeńską dla wszystkich, bo Miłość Nie Wyklucza" - dodała olimpijka.