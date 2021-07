23-letni Katarczyk uzyskał w dwuboju 402 kg ustanawiając rekord olimpijski. Także w podrzucie rezultat 225 kg jest rekordem olimpijskim. Elbakh zdobył dla Kataru pierwszy w historii złoty medal olimpijski.

W ostatnim podejściu Katarczyk zaatakował 232 kg, aby ustanowić rekord świata. Jednak sztanga okazała się za ciężka, nie zdołał jej nawet zarzucić na ramiona.

Drugie miejsce zajął Wenezuelczyk Keydomar Vallenilla Sanchez - 387 kg, a trzecie Gruzin Anton Pliesnoi - 387 kg.

Adamus w rwaniu spalił pierwsze podejście do 160 kg, drugie do tego samego ciężaru było udane. W trzecim czysto zaliczył 163 kg, do rekordu życiowego zabrakło mu 2 kg.

W podrzucie Polak zaliczył 197 kg, dwa kolejne podejścia do 204 i 205 kg były spalone. W tej sytuacji nie udało się mu poprawić rekordu życiowego wynoszącego 206 kg.