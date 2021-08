Polki, które dostały się do obsady MŚ dzięki tzw. dzikiej karcie, zainaugurują występ wieczorem - ich pierwszy pojedynek zacznie się o godz. 20.30.

Następnie czeka je konfrontacja z wicemistrzyniami olimpijskimi z Tokio - drużyną Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej (5 grudnia, g. 18) i z Kamerunkami (7 grudnia, g. 18).

W położonej 25 km od Walencji Llirii rywalizować będą również drużyny z gr. E. Miasto to będzie także w dniach 8-15 grudnia gospodarzem Pucharu Prezydenta, w którym powalczą zespoły z miejsc 25-32.

Ekipy z gr. A i F wystąpią w Granollers, a te z gr. C i G w Castello. Szczypiornistki, które trafiły do gr. D i H, zaprezentują się w mieście Torrevieja.

Jeżeli biało-czerwone awansują do drugiego etapu rywalizacji (przepustkę uzyskają trzy czołowe ekipy z grupy), to trafią do gr. I, w której znajdą się również zespoły z gr. A. Te drużyny walczyć będą w dniach 9–13 grudnia w Granollers. W podobnym terminie - 8-12 grudnia - w tym samym mieście grać będą reprezentacje, które znajdą się w gr. III (z ekipami z gr. E i F w składzie). Grupa II (z gr. C i D) zagości zaś w Castello (9-13 grudnia), a IV (z gr. G i H) w Torrevieji (8-12 grudnia).

Gospodarzem decydującej fazy imprezy będzie Granollers. W tym katalońskim mieście odbędą się zarówno ćwierćfinały (14-15 grudnia), półfinały (17 grudnia), jak i mecz o brąz oraz finał. Medalistki zostaną wyłonione 19 grudnia.

Mecz otwarcia zaplanowano z kolei na 1 grudnia, a zmierzą się w nim Hiszpanki oraz drugą drużyna strefy Ameryki Południowej i Centralnej.

W tegorocznym czempionacie globu po raz pierwszy wezmą udział 32 drużyny. Tytułu bronić będą Holenderki.