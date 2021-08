Biało-czerwone w kwietniowym dwumeczu barażowym okazały się słabsze od Austrii. Na wyjeździe Polki zremisowały 29:29, a u siebie - w podwarszawskich Markach - przegrały 26:29.

Rada IHF zgodnie z regulaminem ma prawo do przyznania jednej dzikiej karty, jednak w przypadku gdy Oceania nie zgłosiła drużyny na nadchodzące kwalifikacje azjatyckie, liczba możliwych do przyznania dzikich kart wzrosła do dwóch. W związku z tym Rada Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej przyznała dzikie karty Polsce oraz Słowacji - poinformował Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Jak dodano, zgodnie z regulaminem drużyny z dziką kartą zostaną wylosowane z czwartego koszyka. Szczegóły dotyczące daty losowania - 12 sierpnia.

Holandia broni tytułu

Turniej w Hiszpanii, który rozpocznie się 2 grudnia, odbędzie się w czterech miastach. Są nimi Castellon, Granollers, Lliria i Torrevieja. Po raz pierwszy udział wezmą 32 reprezentacje.

W poprzednich mistrzostwach świata, w 2019 roku w Japonii, uczestniczyły 24 drużyny. Tytuł wywalczyła Holandia, po zwycięstwie w finale nad Hiszpanią 30:29. Polki nie startowały.