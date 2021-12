PNC Championship to dwudniowy turniej, który odbędzie się na 36-dołkowym polu w Orlando.

Chociaż to był długi i pełen wyzwań rok, jestem bardzo podekscytowany, że mogę go zakończyć, startując w PNC Championship z moim synem Charliem - napisał Woods na Twitterze i dodał, że występ jako ojciec dodatkowo napawa go dumą.

W listopadzie 45-letni Woods opublikował w mediach społecznościowych nagranie wideo, na którym widać, jak macha kijem i podpisem "postępy". To sprawiło, że odżyły spekulacje, kiedy jeden z najbardziej znanych golfistów w historii wróci do zawodowej rywalizacji.

W zeszłym tygodniu 15-krotny zwycięzca imprez wielkoszlemowych zorganizował pierwszą od wypadku konferencję prasową i przekazał, że choć nie jest jeszcze gotowy do gry w PGA Tour, to wrócił do dyspozycji i może wystąpić w mniej wymagających zawodach. Stąd decyzja, by zagrać razem z synem na polu położonym blisko domu na Florydzie. Przed rokiem zajęli w tej rywalizacji siódmą pozycję.

Wypadek przez nadmierną prędkość

Do wypadku doszło 23 lutego pod Los Angeles po godzinie 7 rano czasu lokalnego. W miejscu, w którym do niego doszło, na pochyłym i krętym odcinku drogi, obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h, a sportowiec jechał 140 km/h. Według policji kierowca w momencie zdarzenia nie hamował, a prawdopodobnie przypadkowo nacisnął na gaz zamiast na hamulec.

Woods musiał przejść skomplikowaną operację dolnej części prawej nogi. Konieczne było zastosowanie wielu śrub, które miały ustabilizować złamane w wielu miejscach kości stopy oraz piszczelową i strzałkową. Szpital opuścił w połowie marca i dalszą część rehabilitacji przechodził w swojej posiadłości na Florydzie.

Z 15 triumfami w turniejach wielkoszlemowych Woods zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Lepszy od niego pod tym względem jest tylko Jack Nicklaus - 18.

Wielu ekspertów określa Woodsa mianem najlepszego golfisty wszech czasów. Na czele rankingu światowego był przez rekordowe 683 tygodnie. W 2019 roku został odznaczony przez Donalda Trumpa Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem przyznawanym cywilom w Stanach Zjednoczonych.