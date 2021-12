Polak, który w eliminacjach pokonał ten dystans w 50,38, co było drugim wynikiem, w półfinale osiągnął czas 49,94. Najszybsi byli Amerykanin Shaine Casas i wicemistrz olimpijski z Tokio w tej konkurencji Rosjanin Kliment Kolesnikow - 49,57.

"Jestem zadowolony, ale to jeszcze nie koniec. Został jeden wyścig, po nim przeanalizujemy sobie wszystkie trzy starty i będziemy świętować. W niedzielę czeka mnie jeszcze występ na 50 m stylem grzbietowym. Liczę, że będzie równie dobrze" – skomentował Stokowski, cytowany w komunikacie polskiej federacji.

W półfinałach tej konkurencji odpadł Radosław Kawęcki. Wynik 50,88 dał mu 13. pozycję, ale doświadczony zawodnik nastawia się głównie na rywalizację na swoim koronnym dystansie - 200 m st,. grzbietowym.

Z biało-czerwonych pierwszego dnia zawodów zaprezentował się jeszcze Krzysztof Chmielewski. 17-latkowi z Warszawy zabrakło jednej setnej sekundy, by awansować do finału i został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu. Uzyskał czas 1.51,84, co jest jego rekordem życiowym i dodatkowo rekordem Europy juniorów.

W piątek zmagania rozpoczną kolejni z siódemki Polaków. W eliminacjach 100 m st. dowolnym wystąpi Katarzyna Wasick, a na dystansie 100 m "motylkiem" wystartują Jakub Majerski i Marcin Cieślak.

Ozdobą pierwszego dnia rywalizacji był rekord świata Haughey Siobhan - 1.50,31 - na 200 m st. dowolnym. Reprezentantka Hongkongu to podwójna wicemistrzyni olimpijska z Tokio.

Z kolei w sztafecie 4x100 m kraulem przyznano dwa złote medale, gdyż ekipom USA i Kanady zmierzono identyczny czas.

Impreza potrwa do wtorku.