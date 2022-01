Patryk Rombel (trener reprezentacji Polski): Zdawaliśmy sobie sprawę, że czeka nas ciężki mecz, ale przystąpiliśmy do niego z wielką ulgą i przyjemnością, bo do godz. 17 (zaczął się 20.30 - PAP) nie wiedzieliśmy, czy w ogóle zagramy. Byliśmy naprawdę wyczerpani psychicznie po tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich trzech dni i po takiej liczbie testów na COVID-19, którą przeszliśmy. Dlatego najpierw byliśmy szczęśliwi, że gramy, a później byliśmy szczęśliwi, jak zagraliśmy".

Reklama

Fabian Posch (zdobywca siedmiu goli dla Austrii): Jesteśmy bardzo zawiedzeni, ponieważ chcieliśmy rozpocząć turniej w innych nastrojach. Mieliśmy duże problemy w defensywie. Za bardzo skupialiśmy się na środkowych, a za dużo miejsca zostawialiśmy rozgrywającym. Z taką postawą w defensywie nie mieliśmy szans na zwycięstwo.