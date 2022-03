Przez te dwa miesiące zdałem sobie sprawę z tego, że moje miejsce jest wciąż na boisku, a nie na trybunach. Ten czas nadejdzie, ale nie teraz - napisał na Twitterze siedmiokrotny zdobywca Super Bowl.

Reklama

Wracam do Tampy na mój 23. sezon. Mamy robotę do skończenia - dodał.

Brady ogłosił zakończenie kariery 1 lutego, ponad tydzień po tym, gdy Buccaneers odpadli w 2. rundzie play off i nie obronili tytułu.

Kariera pełna trofeów

Reklama

44-letni rozgrywający ma irlandzko-polskie korzenie. Jego babcia od strony matki była Polką.

Do NFL trafił w 2000 roku wybrany w drafcie dopiero ze 199. numerem przez New England Patriots. Do podstawowego składu został włączony już w swoim drugim sezonie, kiedy kontuzji doznał pierwszy rozgrywający. Brady doprowadził drużynę do mistrzostwa, zostając przy okazji najbardziej wartościowym zawodnikiem finału.

Łącznie z Patriots wygrał Super Bowl sześciokrotnie, a tytuł MVP przyznano mu cztery razy. W 2020 roku przeszedł do Buccaneers i z "Korsarzami" wywalczył swoje siódme mistrzostwo oraz piąty tytuł MVP. Taką liczbą trofeów nie może się pochwalić żaden inny zawodnik.