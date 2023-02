Brady w karierze reprezentował drużyny New England Patriots i Tampa Bay Buccaneers.

„Dzień dobry, zaraz przejdę do rzeczy” — powiedział Brady na opublikowanym w środę wideo na początku wiadomości. „Odchodzę na emeryturę. Na dobre”.

Zawodnik już po sezonie 2021 postanowił zakończyć karierę. Wówczas na emeryturze wytrzymał sześć tygodni. Wrócił, aby rozegrać 23. sezon w roli zawodnika.

Do NFL trafił w 2000 roku wybrany w drafcie dopiero ze 199. numerem przez New England Patriots. Do podstawowego składu został włączony już w swoim drugim sezonie, kiedy kontuzji doznał pierwszy rozgrywający. Brady doprowadził drużynę do mistrzostwa, zostając przy okazji najbardziej wartościowym zawodnikiem finału.

Brady z największą liczbą trofeów

Łącznie z Patriots wygrał Super Bowl sześciokrotnie. W 2020 roku przeszedł do Buccaneers i z "Korsarzami" wywalczył swoje siódme mistrzostwo oraz piąty tytuł MVP. Taką liczbą trofeów nie może się pochwalić żaden inny zawodnik. Brady w dorobku ma m.in. najwięcej zwycięstw odniesionych z zespołami NFL.

Brady i brazylijska supermodelka niemieckiego pochodzenia Gisele Buendchen postanowili się rozwieść zeszłej jesieni. Zakończyło to 13-letnie małżeństwo między dwiema supergwiazdami, które odpowiednio osiągnęły szczyty futbolu amerykanśkiego i mody.

W zeszłym roku ogłoszono, że kiedy Brady zakończy karierę, dołączy do Fox Sports jako ekspert telewizyjny w ramach 10-letniej umowy o wartości 375 milionów dolarów.

45-latek ma irlandzko-polskie korzenie. Jego babcia od strony matki była Polką.