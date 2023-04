Hurts trafił do NFL wybrany w drugiej rundzie draftu w 2020 roku. W zakończonym niedawno sezonie walnie przyczynił się do awansu Eagles do finału rozgrywek Super Bowl, w którym zespół z Filadelfii przegrał 35:38 z Kansas City Chiefs.

Kontrakt Hurtsa jest drugim pod względem ogólnej wartości w NFL. W 2020 roku 10-letnią umowę z Kansas City Chiefs wartą 450 milionów dolarów podpisał Patrick Mahomes.