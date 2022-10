Sąd w hrabstwie Glades na Florydzie orzekł, że obydwie strony powinny przestrzegać "poufnego" planu wychowania dzieci. Para ma dwójkę - syna Benjamina urodzonego w 2009 roku (na początku tego roku Gisele i Tom wzięli ślub) oraz młodszą o trzy lata córkę Vivien. Wychowywali także razem syna z poprzedniego małżeństwa Brady'ego (z aktorką Bridget Moynahan) - 15-letniego Jacka Moynahana.

Zarówno Brady, jak i Bundchen podkreślili, że ich priorytetem jest zadbanie o dobro i wychowanie dzieci.

„Doszliśmy do tej decyzji (o zakończeniu małżeństwa - PAP), po długim namyśle. To jest oczywiście bolesne i trudne dla nas, podobnie jak dla innych ludzi, którzy przez to przechodzą na całym świecie” - napisał Brady.

„Decyzja o zakończeniu małżeństwa nigdy nie jest łatwa, ale rozstaliśmy się i chociaż oczywiście trudno jest przejść przez coś takiego, czuję wdzięczność za błogosławiony czas, który spędziliśmy razem i zawsze życzę Tomowi wszystkiego najlepszego” - napisała Bundchen.

45-letni rozgrywający przez 20 sezonów związany był z zespołem New England Patriots, w barwach którego sześciokrotnie wygrywał Super Bowl i czterokrotnie uznawany był najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) finału. Siódmy triumf w rozgrywkach i piąty tytuł MVP w meczu o mistrzostwo NFL zdobył z drużyną Tampa Bay Buccaneers w 2021 r. W lutym 2022 ogłosił, że chce zakończyć karierę i poświęcić więcej czasu rodzinie, ale po 40 dniach zmienił zdanie i powrócił do drużyny z Florydy.

Gisele Bundchen była jedną z najsłynniejszych topmodelek wszech czasów. Od lat 90. XX wieku brała udział w pokazach mody najsłynniejszych projektantów globu i pojawiała się na okładkach prestiżowych magazynów. Z pracy zrezygnowała w 2015 r., ale uczyniła wyjątek. Ponownie stanęła na wybiegu - nietypowym, bo pasie startowym lotniska, podczas igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 r.