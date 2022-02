Zawsze wierzyłem, że futbol jest jak all-in. Jeśli nie ma 100 procent zaangażowania w rywalizację, nie odniesiesz sukcesu, a sukces jest tym, co tak bardzo kocham w naszej grze – napisał Brady na Twitterze.

Każdy dzień jest fizycznym, psychicznym i emocjonalnym wyzwaniem, które pozwoliło mi wydobyć mój najwyższy potencjał. Przez ostatnie 22 lata starałem się z całych sił. Nie ma drogi na skróty do sukcesu na boisku lub w życiu. Trudno mi to napisać: nie zamierzam już angażować się w rywalizację. Pokochałem moją karierę w NFL, a teraz nadszedł czas, aby poświęcić czas i energię na inne rzeczy, które wymagają mojej uwagi - podkreślił.

Zespół 44-letniego rozgrywającego - Tampa Bay Buccaneers ponad tydzień temu odpadł w 2. rundzie play off i nie obroni tytułu.

Brady do NFL trafił w 2000 roku wybrany w drafcie dopiero ze 199. numerem przez New England Patriots. Do podstawowego składu wskoczył już w swoim drugim sezonie, kiedy kontuzji doznał pierwszy rozgrywający. Brady doprowadził drużynę do mistrzostwa, zostając przy okazji najbardziej wartościowym zawodnikiem finału.

Łącznie z Patriots wygrał Super Bowl sześciokrotnie, a MVP zostawał cztery razy. W 2020 roku przeszedł do Buccaneers i z "Korsarzami" wywalczył swoje siódme mistrzostwo oraz piąty tytuł MVP. Taką liczbą trofeów nie może się pochwalić żaden inny zawodnik.