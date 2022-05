Szachista został zawieszony w rozgrywkach pod patronatem organizacji na sześć miesięcy, począwszy od 21 marca. Rosjanin 27 lutego opublikował list otwarty, w którym żarliwie popierał działania swojego kraju po inwazji na Ukrainę. Wywołało to ostrą krytykę ze strony szachowego świata. Urodzony na Krymie szachista reprezentował do 2009 roku Ukrainę.

Reklama

Karjakinowi przysługuje prawo zaskarżenia decyzji do Izby Apelacyjnej w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu (CAS) w terminie 21 dni. Niestety, tam też nie ma gwarancji, a szanse nie są zbyt duże, ale jestem przyzwyczajony do tego, że zarówno w życiu, jak i w szachach trzeba walczyć do końca - powiedział Karjakin.

Duda powalczy o prawo gry z Carlsenem

Wszystko wskazuje na to, że Karjakin nie wystąpi m.in. w tegorocznym turnieju kandydatów. Impreza odbędzie się w Madrycie w dniach 16 czerwca - 7 lipca. Po raz pierwszy w historii wystartuje w nim reprezentant Polski - Jan-Krzysztof Duda, który miejsce wśród dziewięciu czołowych szachistów świata wywalczył zwyciężając w ubiegłorocznym Pucharze Świata.

Reklama

Oprócz Polak w imprezie wystąpią: Rosjanin Jan Niepomniaszczij, Azer Teimur Radjabov, Włoch reprezentujący Stany Zjednoczone Fabiano Caruana, Japończyk z amerykańskim paszportem Hikaru Nakamura, Francuz o irańskich korzeniach, najmłodszy w stawce Alireza Firouzja i Węgier Richard Rapport. W przypadku, gdy Karjakin nie będzie w stanie zakwestionować swojej dyskwalifikacji, jego miejsce zajmie Chińczyk Ding Liren.

Triumfator rywalizacji w Madrycie uzyska prawo gry o szachową koronę z aktualnym mistrzem świata Carlsenem. Pojedynek ten ma się odbyć wiosną 2023 roku.