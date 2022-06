EHF podjęła decyzję o przyznaniu dzikich kart do gry w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/23. „Bardzo cieszymy się z powrotu do grona najlepszych europejskich drużyn. Myślę, że zasłużyliśmy na to i mamy nadzieję pokazać się z najlepszej strony w rozgrywkach” - powiedział PAP dyrektor sportowy SPR Wisły Płock Adam Wiśniewski.

Po raz pierwszy do Ligi Mistrzów Orlen Wisła awansowała przed sezonem 2013/14, po wygraniu meczu kwalifikacyjnego z Montpellier HC. W gronie najlepszych zespołów występowała przez kolejnych pięć sezonów, ostatni raz w 2017/18. Reklama To był horror. Łomża Vive Kielce po rzutach karnych przegrała finał Ligi Mistrzów Zobacz również Po zmianie regulaminu rozgrywek, płocczanie nadal grali w Lidze Mistrzów, ale w grupie C lub D. Po kolejnej zmianie regulaminu, wypadli w tego grona i dwa kolejne sezony spędzili w Lidze Europejskiej, dwukrotnie awansując do Final4. Z ogromną niecierpliwością czekaliśmy na poniedziałek, mając nadzieję, że EHF zdecyduje się przyznać naszej drużynie "dziką kartę". Oczywiście bardzo się cieszymy z powrotu do Ligi Mistrzów. Przez ostatnie dwa lata występowaliśmy w Lidze Europejskiej i awansowaliśmy do Final4. Byliśmy nawet pierwszą rezerwową drużyną, ale wreszcie nam się udało być jedną z szesnastu najlepszych w Europie ekip - powiedział tuż po ogłoszeniu decyzji EHF dyrektor sportowy Adam Wiśniewski. Pomogła walka z Łomżą Vive Kielce? Reklama Zdaniem Wiśniewskiego bardzo duży wpływ na ten wybór miały ostatnie mecze z Łomżą Vive Kielce. Reklama Obydwa spotkania to widowiskowa walka o tytuł mistrza Polski i zwycięstwo siedmioma bramkami z Kielcami w Pucharze Polski. O tych meczach dużo się mówiło w świecie, a ja sam usłyszałem mnóstwo gratulacji podczas ostatniego Final4 w Kolonii. Mieliśmy nadzieję, że końcówka sezonu - zdobyliśmy jeszcze brązowy medal Ligi Europejskiej - pomoże nam w powrocie do elity. I tak się stało - tłumaczy. Piłkarze ręczni Vardaru Skopje wykluczeni z LM. To efekt długów Zobacz również Kolejna edycja LM bez Vardaru Skopje W Lidze Mistrzów w sezonie 2022/23 wystąpi dziewięć drużyn, mistrzów krajów: duński GOG, hiszpańska Barcelona, francuski Paris Saint-Germain Handball, niemieckie SC Magdeburg i THW Kiel (wicemistrz), węgierski Pick Szeged, polska Łomża Vive Kielce, portugalski FC Porto oraz rumuński CS Dinamo Bucuresti. Przed tygodniem EHF ogłosiła, że miejsca nie otrzyma mistrz Macedonii Północnej Vardar Skopje. W ten sposób z 13 kandydatów, siedem drużyn otrzymało dzikie karty. Obok Orlenu Wisły miejsce w prestiżowych rozgrywkach otrzymali także: chorwacki HC PPD Zagrzeb, duński Aalborg Handbold, francuski HBC Nantes, węgierski Telekom Veszprem HC, norweski Elverum oraz słoweńska RK Celje Pivovarna Lasko. Losowanie grup Ligi Mistrzów EHF odbędzie się w piątek 1 lipca. Autor: Jolanta Marciniak. Cezary Faber Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję