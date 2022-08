W grze podwójnej kobiet Natalia Partyka i Natalia Bajor pokonały duet holendersko-słoweński Sanne De Hoop - Sara Tokic 3:0 (11:8, 11:4, 11:3), a siostry Anna i Katarzyna Węgrzyn uporały się z Turczynkami Simay Kulakceken i Sibel Altinkaya 3:1 (6:11, 11:7, 11:6, 11:6).

W deblu mężczyzn Samuel Kulczycki i Maciej Kubik wygrali z reprezentującym Izrael Michaelem Tauberem i Cypryjczykiem Marios Yiangou 3:0 (11:4, 11:8, 11:2), natomiast Miłosz Redzimski i Mołdawianin Vladislav Ursu pokonali Estończyków Aleksandra Smirnova i Toomasa Libene 3:1 (9:11, 11:7, 13:11, 11:7).

Od następnej rundy do rywalizacji dołączą wicemistrzowie kontynentu sprzed roku z Warszawy, czyli Jakun Dyjas i jego belgijski partner Cedric Nuytinck.

Z kolei w mikście Katarzyna Węgrzyn i Samuel Kulczycki, trzykrotni mistrzowie kraju, zwyciężyli czeską parę Katerina Tomanovska - David Reitspies 3:0 (11:7, 11:7, 11:4).

Od 1/16 finału zmagania rozpoczną Jakub Dyjas i Natalia Partyka.

W niedzielę odbędą się pierwsze spotkania eliminacyjne w singlu.

Wyniki:



debel kobiet - o awans do 1/16 finału

Natalia Partyka, Natalia Bajor (Polska) - Sanne De Hoop, Sara Tokic (Holandia, Słowenia)

3:0 (11:8, 11:4, 11:3)

Anna Węgrzyn, Katarzyna Węgrzyn (Polska) - Simay Kulakceken, Sibel Altinkaya (Turcja)

3:1 (6:11, 11:7, 11:6, 11:6)



debel mężczyzn - o awans do 1/16 finału

Miłosz Redzimski, Vladislav Ursu (Polska, Mołdawia) - Aleksandr Smirnov, Toomas Libene

(Estonia) 3:1 (9:11, 11:7, 13:11, 11:7)

Samuel Kulczycki, Maciej Kubik (Polska) - Michael Tauber, Marios Yiangou (Izrael, Cypr)

3:0 (11:4, 11:8, 11:2)



mikst - o awans do 1/16 finału

Katarzyna Węgrzyn, Samuel Kulczycki (Polska) - Katerina Tomanovska, David Reitspies (Czechy)

3:0 (11:7, 11:7, 11:4)