W klasyfikacji po pięciu rundach nadal prowadzi Carlsen - 13 pkt przed Rameshbabu Praggnanandhaą z Indii - 12, reprezentantem Francji Alirezą Firouzją - 11, Holendrem Anishem Girim - 7 oraz Dudą i Wietnamczykiem Liem Quang Le - po 6.

Reklama

W piątkowym meczu z liderem cyklu CCT Carlsenem, 24-letni arcymistrz z Wieliczki, wicelider klasyfikacji po pięciu turniejach, był bliski sensacyjnego zwycięstwa już w trzech partiach. Wygrał dwa pierwsze pojedynki (15 minut plus 10 sekund) białymi i czarnymi, a w końcówce trzeciego miał wygraną pozycję. Wykonał jednak błędne posunięcie, które odmieniło sytuację na szachownicy. W dodatku awaria systemu informatycznego w sali gier spowodowała przerwę w rozgrywaniu partii. Po jej wznowieniu Polak nie zdołał obronić remisu, który dawał zwycięstwo w meczu, a mistrz świata wykorzystał swoją szansę.

W tej sytuacji przy stanie 2:1 doszło do jedynej tego dnia czwartej partii. Grającemu czarnymi Dudzie wynik nierozstrzygnięty zapewniał sukces w meczu i długo był bliski osiągnięcia tego celu. Znów jednak popełnił błąd. W 56. posunięciu gońca rywala na d5 pobił swoim gońcem zamiast pionkiem i mistrz końcówek Carlsen wykorzystał sytuację.

Błyskawiczna dogrywka

Reklama

Doszło więc do dogrywki w partiach błyskawicznych (5 minut plus 3 sekundy), w której Polak pokazał, że nie załamał się niekorzystnym dla niego obrotem meczu. Zademonstrował wielka odporność psychiczną i waleczność. W pierwszej grający czarnymi Duda po dreszczowcu pełnym zwrotów akcji w końcówce pokonał Norwega, który poddał się zagrożony matem w dwóch posunięciach. W rewanżu Norweg także popełnił błąd, podstawiając gońca na b4 w 51. posunięciu, co oznaczało kolejną porażkę. Jednego dnia mistrz świata przegrał w turnieju CCT cztery partie, co jeszcze chyba mu się nie zdarzyło.

Reklama

Wszystkie pozostałe mecze piątej rundy zakończyły się po trzech pojedynkach wynikami 2,5:0,5. Niepokonany dotychczas, najmłodszy w stawce 16-letni Praggnanandhaa nieoczekiwanie przegrał z Le, Firouzja zwyciężył Amerykanina Hansa Moke Niemanna, a Giri - Aroniana.

Zwycięzcy spotkań zakończonych po maksimum czterech partiach otrzymują po trzy punkty i 7,5 tys. dol. premii. Pokonani pozostają z zerowym kontem. W przypadku rozstrzygnięcia po dogrywce pula jest dzielona między zwycięzcę (dwa punkty i 5 tys.) i pokonanego (jeden punkt i 2,5 tys).

W turnieju odbywającym się w Eden Roc Miami Beach Hotel na Florydzie ośmiu uczestników rozegra siedem rund czteropartiowych meczów systemem każdy z każdym.

W pierwszych czterech Duda wygrał z Niemannem 3:0 oraz przegrał z Aronianem 2,5:3,5 po dogrywce, Le 0,5:2,5 i Firouzją 1,5:2,5. W sobotę czeka go mecz z Praggnanandhaą, a w niedzielę, na zakończenie turnieju, z Girim.

Tegoroczna edycja Meltwater Champions Chess Tour, czyli szachowej Ligi Mistrzów, z sumą nagród 1,6 mln dolarów, składa się z dziewięciu imprez. Cały cykl zakończy się 20 listopada i po raz drugi wyłoni najlepszego szachistę sezonu w rywalizacji online.