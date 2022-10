Clijsters będzie jedną z współwłaścicielek ligi.

Reklama

Rywalizacja toczy się na korcie o wymiarach boiska badmintonowego. Kort przedziela siatka, jak w tenisie ziemnym, natomiast rakiety bardziej przypominają sprzęt do tenisa stołowego. Piłka jest żółta, jak tenisowa, ale plastikowa i perforowana. Pierwszy mecz pickleball rozegrano w 1965 r. w USA.

Liga MLP od nowego sezonu znacznie się powiększyć - zamiast 12 drużyn występować będzie 16. Łączna suma nagród ma w tym sezonie przekroczyć 2 mln dolarów.

Oczywiście, że jestem podekscytowana możliwością inwestycji w tę ligę. To, co mnie najbardziej cieszy jako właściciela, to fakt, że pomogę w rozwoju dyscypliny, którą pokochałam - powiedział Belgijka, czterokrotna triumfatorka turniejów tenisowych Wielkiego Szlema.

Reklama

Brady to najbardziej utytułowany zawodnik w historii ligi futbolu amerykańskiego NFL - 44-latek mający polsko-irlandzie korzenie (babcia jego matki była Polką) to siedmiokrotny mistrz rozgrywek futbolu amerykańskiego (sześć razy z New England Patriots, raz z Tampa Bay Buccaneers) i czterokrotny najlepszy gracz finału (Super Bowl).

James (LA Lakers) to ikona koszykarskiej ligi NBA, czterokrotny mistrz (2012, 2013, 2016, 2020) oraz czterokrotny MVP - sezonu zasadniczego, a także finałów, a także dwukrotny mistrz olimpijski (2008 i 2012). Green (Golden State Warriors) ma również cztery mistrzowskie pierścienie oraz dwa złote medale igrzysk (2016 i 2021).