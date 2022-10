Z czołowej pozycji dyscyplina ta spadła aż na 12. miejsce w rankingu zainteresowania sponsorów, z których obecnie zaledwie 19 procent zamierza ewentualnie inwestować w biegi narciarskie. Przed dwoma laty było to 39 procent, a wcześniej jeszcze więcej.

Reklama

Bez Bjoergen, Johaug i Kowalczyk to już nie to samo

Firma Sponsor Insight przedstawiła w październiku coroczny raport oparty na ankiecie wśród 100 firm sponsorujących sport.

Jej dyrektor Vegard Arntsen zwrócił uwagę na fakt, że nadszedł moment, kiedy w biegach narciarskich zabrakło wielkich nazwisk i wielkiej walki na trasach po zakończeniu karier przez Marit Bjoergen, Therese Johaug i Pettera Northuga. Wśród zagranicznych gwiazd brakuje m.in. Justyny Kowalczyk, Szwedki Charotte Kalli, Amerykanki Kikkan Randall i Finki Aino Kaisy Saarinen.

Nawet Tour de Ski, będący kulminacyjnym punktem sezonu Pucharu Świata, który notował rekordy oglądalności, stał się drugorzędnymi zawodami - skomentowały media, zwracając uwagę na pojawienie się wielkich gwiazd w innych dyscyplinach.

Reklama

Największą wartość reklamową na Haaland

Teraz listę zainteresowania sponsorów otwiera futbol, a dalej znajdują się piłka ręczna i lekkoatletyka. Biathlon znalazł się na 10. miejscu, a w pierwszej dziesiątce nie ma nawet miejsca dla skoków narciarskich.

Reklama

To porażka sportów zimowych - ocenił Sponsor Insight, podając listę norweskich sportowców o największej obecnie wartości reklamowej.

Otwiera ją napastnik Manchester City Erling Haaland przed lekkoatletą Karstenem Warholmem i golfistą Viktorem Hovlandem. Po raz pierwszy w pierwszej dziesiątce i to od razu na czwartym miejscu znalazł się tenisista Casper Ruud, tuż przed kolejnym lekkoatletą Jakobem Ingebrigtsenem i pomocnikiem Arsenalu Martinem Oedergaardem. Jedyny biegacz narciarski Johannes Klaebo zajął dopiero ósmą pozycję, tuż przed piłkarką Adą Hegerberg.

Ostatnie kilka lat to niespodziewany sportowy wybuch w innych dyscyplinach, jak lekkoatletyka z Warholmem i Ingebrigtsenem oraz oczywiście renesans futbolu z supergwiazdą Haalandem w roli głównej. To oni przyciągają teraz najwięcej widzów i są bohaterami rekordowej liczby doniesień medialnych, co właśnie interesuje sponsorów - skomentował Sponsor Insight.

Zbigniew Kuczyński