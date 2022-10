Według portalu klauzula odnosi się jednak jedynie do klubów spoza Anglii, co sprawia, że odejście do lokalnego konkurenta "The Citizens" będzie praktycznie niemożliwe.

21-letni napastnik latem trafił do ekipy mistrza Anglii z Borussii Dortmund za 75 mln euro. W 13 występach w barwach klubu z Manchesteru zdobył... 20 goli, z czego 15 w Premier League, gdzie zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców, i pięć w Lidze Mistrzów.