Mwepu zasłabł we wrześniu w samolocie podczas podróży do Afryki na zgrupowanie drużyny narodowej. Trafił do szpitala w Mali, gdzie spędził kilka dni, a następnie wrócił na dalsze badania do Brightonu.

Zbyt duże ryzyko dla zdrowia

Zdiagnozowano u niego dziedziczną wadę serca. Dalsze zawodowe uprawianie sportu niosłoby ze sobą wysokie prawdopodobieństwo potencjalnie śmiertelnej zapaści.

To okropny cios dla Enocka, ale musi postawić zdrowie i rodzinę na pierwszym miejscu. To właściwy wybór, choć bardzo trudno jest porzucić grę, którą się kocha - powiedział szef lekarzy klubowych Adam Brett, cytowany w komunikacie Brightonu.

Moder przechodzi rehabilitację po poważnej kontuzji kolana i prawdopodobnie nie wróci do gry do końca roku.