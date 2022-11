Czarnogóra po zwycięstwach nad Hiszpanią 30:23 i Niemcami 29:25 ma już zapewniony udział w następnej fazie mistrzostw. Polki nie są jeszcze tego pewne. Przesądzi o tym co najmniej remis. W przypadku przegranej decydować będzie wynik spotkania Niemcy - Hiszpania. Oba te zespoły zachowały szanse na dalszą grę. Iberyjki po dwóch porażkach (w tym 21:22 z Polską) są w najgorszej sytuacji i w środę muszą wygrać minimum dwoma bramkami. Dodatkowym warunkiem jest potknięcie biało-czerwonych.

"Zwycięstwem z Hiszpanią zrobiliśmy mały krok do przodu. To już było widać w spotkaniu z Niemcami (porażka 23:25 - PAP). Wygrana dała nam wiarę w siebie. Jeżeli jesteśmy razem, gdy każda z nas biega i walczy za każdą, to naprawdę możemy dużo zdziałać. Cały czas wierzę w awans" - powiedziała rozgrywająca Karolina Kochaniak-Sala.

Triumf nad Hiszpanią jest pierwszym zwycięstwem Polek w ME od roku 2014. Wówczas pokonały Rosję 29:26.

Co prawda Czarnogóra, podobnie jak Macedonia Płn. i Słowenia, jest współgospodarzem turnieju, ale przewaga psychologiczna jest po stronie zespołu Arne Senstada. Polki ostatni mecz tych drużyn o stawkę, w ubiegłorocznych mistrzostwach świata, zakończyły wygraną 33:28. Trzeba jednak obiektywnie dodać, że biało-czerwone mają niekorzystny bilans z Czarnogórą. Na dziesięć spotkań tylko dwa razy wygrały, reszta to same porażki.

Motorem napędowym drużyny z Bałkanów jest zarządzająca linią rozegrania Milena Raicevic. To od niej zaczyna się zdecydowana większość akcji ofensywnych Czarnogórek. Mistrzyni Europy 2012 i wicemistrzyni olimpijska z Londynu prowadzi z dużą przewagą w klasyfikacji asyst (21). Trzecia wśród najskuteczniejszych strzelczyń turnieju z 14 bramkami jest Djurdjina Jaukovic.

Czterotysięczna Arena Moraca, czyli hala w której rozgrywane są mecze w grupie D, na meczach zespołu gospodarza wypełnia się w granicach 70 procent pojemności. Przybyli kibice potrafią zrobić prawdziwy tumult, który zdaniem polskich zawodniczek powoduje, że "nie słychać własnych myśli".

"Nie zdarzało mi się jeszcze grać w takich warunkach. Myślę, że będzie to fajne doświadczenie. Na pewno mnie to nie zdeprymuje" - przyznała prawoskrzydłowa Magda Balsam.