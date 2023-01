Cały mecz był bardzo kiepski w naszym wykonaniu. Bardzo dziękuję kibicom za to, że mimo tego, co dziś pokazaliśmy, zostali z nami do końca – dodał.

Przyznał, że oba zespoły znają się na tyle, iż o zaskoczeniu rywala nie było mowy. Pozostawała kwestia wykonania zadań.

Teraz w grę wchodzi matematyka. Wiadomo, że te dwa punkty dużo by nam otworzyły, a teraz pewne rozwiązania zostały zamknięte. Będziemy musieli zdać się na inne drużyny. To jeszcze nie koniec marzeń, ale nasza droga będzie trudniejsza i wyboista – podsumował.

W poniedziałek Polacy zagrają z Arabią Saudyjską w trzecim, ostatnim meczu rundy wstępnej.

Autor: Piotr Girczys