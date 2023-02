Choć dołek przed zakończeniem Honda Classic prowadzenie należało do Kirka w ostatnich uderzeniach wynik -15 zanotował także jego rodak Eric Cole, zatem dopiero dogrywka zdecydowała o zwycięstwie Kirka.

Meronk zaliczył w PGA Resort & Spa cztery niskie rundy (67, 69, 70 i 68 uderzeń), które dały mu czternaste miejsce, dzielone z sześcioma innymi graczami.

To był drugi w tym roku występ 29-latka w amerykańskiej lidze, a szykuje się kolejny - Meronk otrzymał zaproszenie do udziału w Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard. Rywalizacja sygnowana przez legendę golfa z lat 60. zbierze światową czołówkę. Turniej zacznie się na 2 marca w Arnold Palmer’s Bay Hill Club and Lodge koło Orlando.