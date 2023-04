To jak na warunki włoskiego handballu znacząca liczba. Mecz z mistrzem olimpijskim Francją w tych rozgrywkach przyciągnął na trybuny w Pescarze 1800 kibiców.

Do akcji promującej wydarzenie przyłączyły się władze miasta z burmistrzem gminy Vigevano Andreą Ceffą na czele. Młodzież do lat 15 obejrzy mecz bezpłatnie.

Cieszę się, że możemy zagrać w Vigevano także ze względu na naszego kapitana. Wiemy, jak bardzo Andrei (Parisiniemu) zależy, aby wystąpić w rodzinnym mieście. Nie możemy pozwolić, aby waga spotkania nas sparaliżowała. Nie jesteśmy faworytami, ale w ostatnich latach mierzyliśmy się z zespołami równie silnymi lub nawet silniejszymi niż Polska. Podstawa to wiara w korzystny wynik - powiedział trener reprezentacji Włoch Riccardo Trillini.

29-letni Parisini, gracz francuskiego Istres Provence, w narodowych barwach zagra po raz 90. Chcemy zrobić wszystko, aby się zakwalifikować. Byłby to pierwszy raz dla Włoch, odkąd byliśmy gospodarzem w 1998 roku. Gra w Vigevano to spełnienie marzeń. Tutaj stawiałem pierwsze kroki jako zawodnik. Jestem dumny, że tu zagram. Byłem pewien, że publiczność dobrze zareaguje. Teraz wszystko zależy od nas i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć dobry wynik - zadeklarował włoski obrotowy.

Siedemnasty bezpośredni mecz obu drużyn

Będzie to siedemnasty bezpośredni mecz obu drużyn. Dotychczas biało-czerwoni wygrali dwanaście razy, przegrali dwukrotnie i dwa razy padł remis. Pierwsze spotkanie w tych kwalifikacji Polska wygrała z Włochami w Katowicach 30:23.

Mecz (grupa 8) Włochy - Polska odbędzie w czwartek o godz. 18.00.

Skład kadry Włoch:

bramkarze: Domenico Ebner (Hannover/Niuemcy), Andrea Colleluori (Alperia Merano), Mate Volarevic (Brixen);

rozgrywający:Davide Bulzamini (Brixen), Marco Mengon (Sarrebourg/Francja), Christian Manojlovic (Campus Italia), Pablo Marrochi (Conversano), Giacomo Savini (Cassano Magnago), Max Prantner (Alperia Merano), Thomas Bortoli (Istres Provence/Francja);

obrotowi: Andrea Parisini (Istres Provence/Francja), Endrit Iballi (Brixen), Tommaso Romei (Alperia Merano), Gabriele Sontacchi (Pressano)

skrzydłowi: Stefano Arcieri (Brixen), Gianluca Dapiran (Brixen), Tommaso De Angelis (Campus Italia), Umberto Bronzo (Raimond Sassari), Leo Prantner (BM Cuenca/Hiszpania).