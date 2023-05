Biało-czerwoni w Ostrowie Wlkp. zwycięsko zakończyli kwalifikacje Euro 2024 i awansowali do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w Niemczech. Lijewski jest wychowankiem miejscowego klubu Ostrovii, a urodził się w pobliskim Krotoszynie.

W przerwie spotkania z Łotwą oficjalnie pożegnano jego brata Krzysztofa, także byłego już reprezentanta Polski.

Łotwa to nie rywal tej klasy, co Włochy. To nie był jednak taki łatwy i przyjemny mecz. Szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy problemy w obronie. Trudno mi jest przekonać zawodników do nowych nawyków. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie jest to kwestia jednego czy dwóch treningów, żeby to naprawić - ocenił selekcjoner przed kamerami TVP Sport.

Lijewski dodał, że priorytetem dla niego było, aby każdy w zespole czuł się ważny i mógł pograć.

To się udało osiągnąć. Jest awans i teraz trzeba w spokoju się przygotowywać do mistrzostw - zaznaczył.

Kłopot bogactwa na pozycji bramkarza

Szkoleniowiec przyznał, że na pozycji bramkarza kadra ma kłopot bogactwa. Chwalił za grę Jakuba Skrzyniarza, a także Marcela Jastrzębskiego. Mamy jeszcze jednego "potwora" (Adam Morawski - PAP), który jest na trybunach, a kolejny przebywa w Kielcach (Mateusz Kornecki - PAP)" - dodał.

Selekcjoner najwięcej pretensji miał do gry obronnej skrzydłowych.

To mnie denerwuje. To było mówione, było krzyczane, było w przerwie pokazane, a dalej są te same błędy - nie krył poirytowania.

Kadrowicze następnym razem zbiorą się dopiero jesienią.