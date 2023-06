Serdecznie pozdrawiam wszystkie reprezentacje przybyłe do Krakowa. Witam tysiące najlepszych sportowców z 48 krajów Europy. Ogromnie się cieszymy, że Polska jest gospodarzem 3. edycji Igrzysk Europejskich - powiedział prezydent.

Szczególnie serdecznie witam sportowców z Ukrainy, która toczy heroiczną wojnę z rosyjską agresją. Wasza obecność tutaj jest wyraźnym znakiem, że ideały olimpijskie są silniejsze niż zło i przemoc - zauważył Duda.

W zawodach, które potrwają do 2 lipca, wystąpi ponad 7000 sportowców z 48 krajów plus reprezentacja uchodźców, w tym 370-osobowa polska ekipa. Będą oni walczyć w 29 dyscyplinach o 253 komplety medali. Rywalizacja w 12 będzie się jednocześnie toczyć o tytuły mistrzów Europy, a łącznie w 19 stawką będą też kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Siedem dyscyplin ma status programowych.