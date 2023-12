Porażka w finale Ligi Mistrzów zabolała

Okres świąteczno-noworoczny piłkarze ręczni i sztab szkoleniowy Industrii spędzą w dobrym nastroju. W 2023 roku kielczanie po raz 20. zostali mistrzami Polski. Nie zdobyli co prawda Pucharu Polski, ale za to w Lidze Mistrzów dopiero w finale przegrali po dogrywce z SC Magdeburg.

Porażka w finale Ligi Mistrzów bardzo nas zabolała, bo tak niewiele zabrakło do triumfu w tych rozgrywkach. Ale jak człowiek spojrzy na to po pewnym czasie, z dystansem, to był na pewno nasz bardzo duży sukces. Po raz drugi z rzędu zagraliśmy w finale LM. Rok temu przegraliśmy po rzutach karnych z Barceloną, a teraz po dogrywce z Magdeburgiem. Ten sukces trzebi docenić i cieszyć się z niego – powiedział asystent Tałanta Dujszebajewa.

Plaga kontuzji dopadła kielczan

Drugie półrocze nie było już tak udane. W 10 spotkaniach Ligi Mistrzów kielczanie zdobyli 12 punktów, dużo mniej niż rok wcześniej. W spotkaniu na szczycie polskiej ekstraklasy ulegli odwiecznemu rywalowi Orlen Wiśle Płock (28:29) we własnej hali. Na usprawiedliwienie zespołu należy jednak dodać, że od początku sezonu drużynę dopadła plaga kontuzji.

Malkontenci mogą kręcić głową, ale "szklanka zawsze będzie do połowy pełna, albo do połowy pusta". Zależy, kto jak na to spojrzy. Przyzwyczailiśmy wszystkich do zwycięstw, sami sobie też bardzo wysoko podnieśliśmy poprzeczkę. Ale nie jesteśmy robotami, którzy mają monopol na wygrywanie. Zawodnicy są tylko ludźmi, mają prawo mieć słabszy dzień, wielu z nich w tym czasie leczyło też urazy. Dlatego należy spojrzeć na to z tej strony – podkreślił Lijewski.

Lijewski w święta jedzie na "gotowe"

Święta Bożego Narodzenia popularny „Lijek” spędzi w rodzinnym gronie. Sportowcy podobno mogą w tym czasie odpocząć od sportu, ale na pewno to nie dotyczy państwa Lijewskich.

Pochodzę ze sportowej rodziny. Tata był piłkarzem, mama koszykarką. Brat Marcin jest trenerem polskiej reprezentacji. Także tematów sportowych przy świątecznym stole na pewno nie zabraknie – zapewnił wicemistrz świata z 2007 roku. Dodał, że podczas świąt jest rzadkim gościem w kuchni, nie uczestniczy w przygotowaniu świątecznych potraw.

Zostawiam to profesjonalistom, ja staram się przede wszystkim nie przeszkadzać – powiedział z uśmiechem.

Wigilię były reprezentant Polski spędzi w rodzinnym Ostrowie Wielkopolskim.

Z żoną i dziećmi jedziemy tam praktycznie na gotowe, będziemy tam tuż przed wigilią. Rodzice zdążą na pewno przed naszym przyjazdem wszystko przygotować. Nie ukrywam, czekam z utęsknieniem na karpia, sos grzybowy, susz i kapustę z fasolką. Marzę o tych potrawach przez cały rok, bo nikt nie smaży karpia tak, jak moja mama – mówił o swoich ulubionych świątecznych potrawach Lijewski, który z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku złożył fanom kieleckiej drużyny specjalne życzenia.

Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i pogody ducha. Żeby nasi kibice zawsze wierzyli w nas, tak jak my wierzymy w nich. Wiemy, że na trybunach zostawiają dla nas dużo serca. My staramy się im to oddawać naszą postawą na boisku. Wierzę, że tak samo będzie w nowym 2024 roku – powiedział II trener zespołu z Kielc.