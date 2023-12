Szalone rejsy z piłkarzem

Od blisko 15 lat Neymar udowadnia, że należy do światowej czołówki piłkarzy. Ostatnio przekonuje również, że jest organizatorem imprez niewiele mających wspólnego ze sportem. Brazylijczyk od pół roku reklamował swój nowy projekt - rejsy. Na początek wynajął nowoczesny statek - "MSC Preziosa" to jedna z największych współczesnych jednostek pasażerskich. Jej długość przewyższa wysokość wieży Eiffla, a na pokład może zabrać aż 4345 osób. Projekt "Ney Em Alto Mar" (Ney Na Wielkich Wodach) bezpośrednio nawiązuje do nazwiska pomysłodawcy.

Miejsce luksusu

W środku pełen luksus. Do dyspozycji gości są bary, kasyna, salony gier, kręgielnie, kino 4D, park wodny, symulatory Formuły 1. Wszystko to sprawia, że Neymar, który uczestniczy w tej krótkiej podróży, zdobywa nową sławę.

Miejsce rozpoczęcia rejsu, który rozpoczął się we wtorek w mieście Santos, nie zostało wybrane przypadkowo. W miejscowym klubie w 2009 roku Neymar rozpoczynał swoją karierę. Debiutował w lidze mając zaledwie 17 lat. W trakcie czterech sezonów w 103 meczach zdobył 54 gole. Stąd przeniósł się do FC Barcelony, a później do Paris Saint-Germain.

Kontuzja Neymara

31-letni Neymar należy to tych piłkarzy, którzy latem dali się skusić petrodolarami i związał się z saudyjskim Al-Hilal. Brazylijczyk grał bardzo mało od czasu swojego przybycia na Półwysep Arabski. Po pięciu meczach, w których zdobył jednego gola i miał trzy asysty, w październiku doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie w trakcie eliminacyjnego meczu mistrzostw świata 2026. Obecnie przechodzi rehabilitację i w tym sezonie już nie wróci na boisko.