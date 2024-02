Na oficjalnej liście startowej przy jednym nazwisku widnieje biało-czerwona flaga. Jak donosi Przegląd Sportowy Onet, jest to pomyłka albo - co bardziej prawdopodobne - świadomy zabieg propagandowy, bo Jewgienij Sobal to kolarz z Białorusi.

Reklama

Sobal swego czasu został aresztowany w Polsce i wydalony z naszego kraju za nielegalny pobyt. Zostałem wysadzony z pociągu, aresztowany, przetrzymywany przez trzy dni w więzieniu i deportowany z Polski z rocznym zakazem wjazdu do kraju - relacjonował białoruskim mediom przed kilkoma laty.

Brak informacji, by 42-letni obecnie sportowiec posiadał polskie korzenie. Brał natomiast udział w wyścigach organizowanych na terenie naszego kraju. Jeździł także dla polskiej drużyny Grupy PSB.