W najbliższą niedzielę 7 kwietnia odbędą się w Polsce wybory samorządowe. Ewentualna druga tura zaplanowana jest na 21 kwietnia. Wybierani będą wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni dzielnicowi, gminni, powiatowi i sejmików województw. Czynny udział w tych wyborach wezmą także polscy sportowcy.

Piłkarze

Swoich sił w polityce chce spróbować kilku piłkarzy. Rafał Grzyb, były zawodnik m.in. Jagiellonii Białystok ubiega się o miejsce w Radzie Białegostoku. W Kielcach startuje kojarzony z miejscową Koroną Jacek Kiełb. Radosław Majewski, zawodnik Znicza Pruszków stara się o miejsce w Radzie Miasta Pruszków. W Gdyni do Rady Miasta chce wejść pomocnik Arki Marcus da Silva. Natomiast Marek Citko startuje do Sejmiku Województwa Podlaskiego, a były bramkarz Arkadiusz Onyszko chce zająć miejsce w Radzie Miasta Lublin.

Siatkarze

Wyżej od piłkarzy poprzeczkę zawiesili sobie byli siatkarze reprezentacji Polski. Marcin Możdżonek chce zostać prezydentem Olsztyna. Taki sam cel w Radomiu postawił sobie Robert Prygiel. Krzysztof Ignaczak celuje trochę niżej od kolegów. Był libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak próbuje się dostać do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Koszykarze

W gronie kandydatów w tegorocznych wyborach samorządowych nie zabraknie też koszykarzy. Bartłomiej Wołoszyn stara się o mandat do Rady Miasta w Gdyni. We Wrocławiu do Rady Miasta chce się dostać Maciej Zieliński, a we Włocławku Szymon Szewczyk.

Medaliści olimpijscy

Wśród kandydatów znaleźć też można nazwiska medalistów olimpijskich. Radnym Gminy Czerwonak chce zostać brązowy medalista w zapasach z Tokio Tadeusz Michalik, a srebrny medalista w podnoszeniu ciężarów z Londynu Bartłomiej Bonk ubiega się o miejsce w Radzie Miasta Opola.

Inni sportowcy

O miejsce w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego starają się - lekkoatletka Małgorzata Hołub-Kowalik oraz żeglarka Agnieszka Skrzypulec-Szota. Natomiast były bokser Maciej Zegan kandyduje do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.