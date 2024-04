Jednym ze szczęśliwców jest Tadeusz Michalik. Zapaśnik ubiegał się o miejsce w Radzie Gminy Czerwonak (powiat poznański) z list Komitetu Wyborczego Wyborców Wójta Marcina Wojtkowiaka.

Michalik znów spisał się na medal

Brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Tokio znów spisał się na medal. W swoim okręgu zdobył 194 głosy (5,48 proc.). To wystarczyło do zdobycia jednego z sześciu mandatów radnego, które wywalczył jego komitet w okręgu - informuje sport.pl.

Dla Marcina Możdżonka wyścig o fotel prezydenta miasta Olsztyna zakończył się porażką. Były siatkarz reprezentacji Polski zdobył 13,51 proc. głosów, co dało mu czwarte miejsce. Na pocieszenie zostaje mu mandat do Rady Miasta Olsztyna.

Były kolega Możdżonka po fachu - Robert Prygiel - również bez powodzenia zakończył staranie się o urząd prezydenta Radomia. W jego przypadku wybory zakończyły się totalną klapą, bo uzyskany wynik nie pozwolił mu nawet na zajęcie miejsca w Radzie Miasta.

Bonk przegrał w Opolu

Ambicji politycznych nie spełnił też Arkadiusz Onyszko. Był bramkarz z listy Prawa i Sprawiedliwości nie dostał się do Rady Miasta Lublin.

Pewny mandatu w sejmiku województwa Podlaskiego nie może być Marek Citko. Miał czwarty wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości, ale to może nie wystarczyć. Trwa liczenie głosów.

Cały czas jak na szpilkach siedzą Radosław Majewski (kandydat do Rady Miasta Pruszkowa), Krzysztof Ignaczak (kandydat do sejmiku województwa podkarpackiego), Maciej Zieliński (kandydat do Rady Miasta Wrocław), Szymon Szewczyk (kandydat do Rady Miasta Włocławek), Maciej Zegan (kandydat do sejmiku województwa dolnośląskiego), Jacek Kiełb (kandydat do Rady Miasta Kielce), Marcus da Silva (kandydat do Rady Miasta Gdynia) i Małgorzata Hołub-Kowalik (kandydatka do sejmiku województwa zachodniopomorskiego). W ich przypadku głosy również nie zostały jeszcze zliczone.

Jasną sytuację ma za to Agnieszka Skrzypulec-Szota. Srebrna medalistka IO w Tokio w żeglarstwie, nie otrzymała mandatu do sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Powodów do świętowania nie ma też Bartłomiej Bonk, który startował do Rady Miasta Opola.