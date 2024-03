Majewski aktualnie reprezentuje barwy Znicza Pruszków, którego jest wychowankiem. W swoim piłkarskim CV może pochwalić się grą dla takich klubów jak m.in. Nottingham Forest, Polonia Warszawa, PAE Veria, Lech Poznań czy Pogoń Szczecin.

Reklama

Majewski będzie kandydował do Rady Miasta Pruszkowa

Teraz Majewski chce rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Były pomocnik naszej kadry postanowił kandydować do Rady Miasta Pruszkowa.

Z Pruszkowem jestem związany od urodzenia. To w tym mieście zaczęła się moja kariera piłkarska, począwszy od Znicza, następnie grałem w klubach ekstraklasy. W tym roku nadarzyła się okazja i wróciłem do korzeni – do Znicza Pruszków. Postanowiłem również kandydować do Rady Miasta Pruszkowa. Jako radny chciałbym zadbać o dobrą infrastrukturę sportową, starać się o dofinansowanie do zajęć sportowych i wspierać programy i projekty aktywizujące dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego. Także proszę Was, drodzy Mieszkańcy Pruszkowa, o oddanie głosu na mnie. Stwórzmy wspólnie #NaszAdresPrzyszłości - napisał w mediach społecznościowych piłkarz Znicza.

Reklama