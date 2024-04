10 kwietnia nasz ojciec, Orenthal James Simpson, zakończył swoją walkę z rakiem. Był otoczony przez swoje dzieci i wnuki. W tym okresie przejściowym jego rodzina prosi o uszanowanie ich życzenia prywatności i łaski - napisała rodzina w internecie.

Był oskarżony o zamordowanie żony i jej przyjaciela

Simpson to kontrowersyjna postać. W 1994 roku został oskarżony w Los Angeles o zabójstwo żony i jej przyjaciela. Po długim procesie, którym żyła cała Ameryka w 1995 roku został uniewinniony.

Jednak w procesie cywilnym został uznany za odpowiedzialnego za śmierć 35-letniej Nicole Brown Simpson oraz 25-letniego Rona Goldmana. Wyrokiem sądu musiał zapłacić 33,5 mln dol. odszkodowania rodzinom ofiar.

Simpson próbował sił w aktorstwie

Simpson to legenda futbolu amerykańskiego. Jeden z najlepszych running backów w historii ligi NFL. Grał w Buffalo Bills i San Francisco 49ers. Mimo, że nigdy nie wygrał Super Bowl to został włączony do galerii sław ligi.

Po zakończeniu kariery był komentatorem futbolu amerykańskiego w stacji NBC, a także spróbował swoich sił w aktorstwie.