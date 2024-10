Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu Sławomir Nitras nawoływał do rozliczania prezesa PKOl. Radosław Piesiewicz do tej pory tej pory dość biernie przyglądał się działaniom ministra sportu, ale teraz przeszedł do kontrataku. Złożył pozew przeciwko szefowi resortu, w którym domaga się zadośćuczynienia finansowego w wysokości 50 tys. zł za jego krytyczne wypowiedzi.